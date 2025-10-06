MARATHON DU LAC DU DER 13EME EDITION Saint-Dizier
MARATHON DU LAC DU DER 13EME EDITION Saint-Dizier dimanche 14 juin 2026.
MARATHON DU LAC DU DER 13EME EDITION
Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 55 – 55 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
En solo, en duo, ou en quatuor, le Marathon du Lac du Der, c’est 42,195 km de sensations et de plaisir, autour du plus grand lac artificiel de France, dans une ambiance très conviviale ! .
Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MARATHON DU LAC DU DER 13EME EDITION Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne