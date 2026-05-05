Fête Renaissance « Les brav’ gars de François 1er », Association ArchéOlonnA, Saint-Dizier

Fête Renaissance « Les brav’ gars de François 1er » 13 et 14 juin Association ArchéOlonnA Haute-Marne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La Fête Renaissance « Les brav’gars de François 1er » vous invite à un voyage dans le temps au coeur du XVIème siècle.

Vendredi, cinéma et conférences seront proposés.

Pendant deux jours, au pied des remparts de Saint-Dizier, un village d’époque sera installé, animé par des artisans, des troupes professionnelles, des comédiens, des danseurs, des musiciens et des passionnés d’histoire.

Cet événement immersif propose une expérience mêlant culture, patrimoine, environnement, divertissement accessible à tous les publics.

Association ArchéOlonnA avenue de Belle Forêt sur Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 0647530332 https://www.archeolonna.org/

La Fête Renaissance « Les brav’gars de François 1er » vous invite à un voyage dans le temps au coeur du XVIème siècle.

Patrick MOCATI