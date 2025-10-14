Atelier au jardin du Prinvault Jardin du Prinvault Saint-Dizier

Atelier au jardin du Prinvault Mercredi 10 juin 2026, 14h00 Jardin du Prinvault Haute-Marne

Entrée libre

Venez découvrir les Jardins du Prinvault, un jardin partagé niché au cœur du chemin des Bonnettes à Saint-Dizier. Prenez part aux ateliers organisés pa les agents des espaces verts. Un moment d’échange et de partage pour apprendre, cultiver et se reconnecter à la nature.

Jardin du Prinvault Chemin des Bonnettes, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Dans ce jardin partagé au coeur de Saint-Dizier, participez à un atelier ABC.