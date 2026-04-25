Académie du conteur, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Académie du conteur, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.
Académie du conteur Samedi 23 mai, 17h30 Musée de Saint-Dizier Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Les élèves du collège Luis Ortiz vous proposent d’écouter leurs contes contes, crées au cours de l’année avec Quentin Fourreau, en lien avec les objets merveilleux des collections.
Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.
Les élèves du collège Luis Ortiz vous proposent d’écouter leurs contes contes, crées au cours de l’année avec Quentin Fourreau, en lien avec les objets merveilleux des collections.
©Ministère de la Culture
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