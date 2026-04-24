Partage ton mot !, MUSE Saint-Dizier, Saint-Dizier

Partage ton mot ! Samedi 23 mai, 18h30 MUSE Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pendant plusieurs mois les élèves de CE2 des écoles Diderot et d’Humbécourt se sont inspirés du Street Art et du travail de Seb Toussaint pour la création de mots décorés en lien avec l’exposition immersive. Découvrez leur travail !

MUSE Saint-Dizier 24 rue Diderot, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Pendant plusieurs mois les élèves de CE2 des écoles Diderot et d’Humbécourt se sont inspirés du Street Art et du travail de Seb Toussaint pour la création de mots décorés en lien avec l’exposition !…

©Ministère de la Culture