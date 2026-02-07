Paravent des saisons, MUSE Saint-Dizier, Saint-Dizier
Paravent des saisons, MUSE Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.
Paravent des saisons Samedi 23 mai, 18h30 MUSE Saint-Dizier Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Les élèves de maternelle des écoles Camus, Michelet et Lucie Aubrac de Saint-Dizier exposent leurs créations inspirées des saisons, dans le cadre de ce projet mélant nature et culture.
MUSE Saint-Dizier 24 rue Diderot, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Les élèves de maternelle des écoles Camus, Michelet et Lucie Aubrac de Saint-Dizier exposent leurs créations inspirées des saisons, dans le cadre de ce projet mélant nature et culture.
© Ministère de la Culture
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