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Carte blanche !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Carte blanche !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Carte blanche !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Saint-Dizier

Adresse : 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Carte blanche ! Samedi 23 mai, 17h30 Musée de Saint-Dizier Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cette année les classes d’option Arts Plastiques du lycée Saint-Exupery ont carte blanche pour interpréter les oeuvres du musée ! Venez découvrir leurs réalisations. ️

Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.
Cette année les classes d’option Arts Plastiques du lycée Saint-Exupery ont carte blanche pour interpréter les oeuvres du musée ! Venez découvrir leurs réalisations. ️

©Ministère de la Culture

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