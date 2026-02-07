Visite « Le secret des pierres », Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Visite « Le secret des pierres », Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 23 mai 2026.
Visite « Le secret des pierres » Samedi 23 mai, 18h00, 21h00 Musée de Saint-Dizier Marne
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
À travers l’histoire et la géologie, découvrez les secrets que chaque pierre porte en elle : des formations anciennes aux pierres précieuses, des symboles mystiques aux usages pratiques, chaque pierre a une histoire unique à raconter.
Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.
À travers l’histoire et la géologie, découvrez les secrets que chaque pierre porte en elle : des formations anciennes aux pierres précieuses, des symboles mystiques aux usages pratiques, chaque a une…
©Ministère de la Culture
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