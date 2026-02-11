ESCAPADES: Visite du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier Saint-Dizier

ESCAPADES: Visite du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier Saint-Dizier mercredi 10 juin 2026.

ESCAPADES: Visite du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier

Centre aquatique Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Tout public
Découvrez les coulisses du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier.Histoire , rôle, découverte de la galerie technique, traitement de l’eau gestion et sécurité.Sur réservation   .

Centre aquatique Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ESCAPADES: Visite du centre aquatique la presqu’ile à Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne