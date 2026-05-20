Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier
Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier samedi 20 juin 2026.
Saint-Dizier
Escape game géant Lupin dans la Ville
66 rue du Dr Mougeot Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Jeu de piste à énigmes en centre-ville mêlant observation, déduction et réflexion. Les participants évoluent en groupes pour résoudre différentes énigmes et défis tout au long d’un parcours ludique. Cette édition propose aux équipes de choisir leur camp Lupin ou la Reine Victoria. .
66 rue du Dr Mougeot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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