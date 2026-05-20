Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier

Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier samedi 20 juin 2026.

Adresse : 66 rue du Dr Mougeot

Ville : 52100 Saint-Dizier

Département : Haute-Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Dizier

Escape game géant Lupin dans la Ville

66 rue du Dr Mougeot Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Jeu de piste à énigmes en centre-ville mêlant observation, déduction et réflexion. Les participants évoluent en groupes pour résoudre différentes énigmes et défis tout au long d’un parcours ludique. Cette édition propose aux équipes de choisir leur camp Lupin ou la Reine Victoria.   .

66 rue du Dr Mougeot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape game géant Lupin dans la Ville Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)