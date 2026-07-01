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AGENDA · Saint-Dizier

Marché d’Artisans et de Producteurs Locaux Saint-Dizier

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Parking du Magasin Miko
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Marché d’Artisans et de Producteurs Locaux

Parking du Magasin Miko Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Tout public
Organisé par l’Association Le fruit de nos passions , venez découvrir un marché d’artisans et de producteurs locaux sur le parking du magasin Miko à Saint-Dizier.   .

Parking du Magasin Miko Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 31 

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English :

L’événement Marché d’Artisans et de Producteurs Locaux Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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