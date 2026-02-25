Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ? Rue Dixmude Lesneven

Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ?

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 17:30:00

fin : 2026-03-24 18:00:00

Date(s) :

2026-03-24

À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias, la médiathèque lance un nouveau rendez-vous !

En 30 minutes chrono vous connaitrez la différence entre un média et un réseau social, un journaliste et un influenceur.

Un rendez-vous express pour être plus à l’aise pour naviguer dans l’info.

Recommandé pour les ados et leurs parents, sur inscription .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ?

L’événement Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ? Lesneven a été mis à jour le 2026-02-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne