Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ? Rue Dixmude Lesneven
Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ? Rue Dixmude Lesneven mardi 24 mars 2026.
Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ?
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 17:30:00
fin : 2026-03-24 18:00:00
Date(s) :
2026-03-24
À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias, la médiathèque lance un nouveau rendez-vous !
En 30 minutes chrono vous connaitrez la différence entre un média et un réseau social, un journaliste et un influenceur.
Un rendez-vous express pour être plus à l’aise pour naviguer dans l’info.
Recommandé pour les ados et leurs parents, sur inscription .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ?
L’événement Atelier de l’info #1 C’est quoi un média ? Lesneven a été mis à jour le 2026-02-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne