Atelier de l’info #2 vrai ou fake ? Rue Dixmude Lesneven
Atelier de l’info #2 vrai ou fake ? Rue Dixmude Lesneven vendredi 27 mars 2026.
Atelier de l’info #2 vrai ou fake ?
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:30:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27
À l’occasion de la semaine de la presse et des médias, un nouveau rendez-vous autour de l’info !
En 30 minutes vous connaitrez les bon réflexes à adopter face à une information, vous découvrirez quelques outils pour être sûr·e du vrai.
Un rendez-vous express pour mieux naviguer dans l’info, recommandé pour ados et parents, sur inscription .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de l’info #2 vrai ou fake ?
L’événement Atelier de l’info #2 vrai ou fake ? Lesneven a été mis à jour le 2026-02-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne