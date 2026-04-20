Atelier de linogravure La Remise à Patache Préfailles
Atelier de linogravure La Remise à Patache Préfailles mardi 21 avril 2026.
Préfailles
Atelier de linogravure
La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Imaginez, gravez et encrez vos idées avec un atelier de linogravure !
Venez vous initier à la linogravure avec la Vague Eco-Créative à Préfailles.
Adeline de Bleus Joie, spécialiste des images imprimées, vous attend pour vous présenter et vous expliquer cette technique de gravure. Par la suite, elle vous donne ses meilleurs conseils pour réaliser vos créations et chefs d’œuvre sans nul besoin de savoir dessiner.
C’est quoi la linogravure ?
La linogravure est une technique de gravure en relief qui consiste à sculpter une plaque de linoléum pour créer une image qui peut être imprimée sur du papier. Cette technique offre des possibilités créatives infinies pour créer des estampes originales qui peuvent être utilisées comme éléments décoratifs ou offertes en cadeau.
Au programme
Introduction et explication de la linogravure
Préparation du dessin/image
Tranfert sur linoléum
Gravure
Encrage
Impression sur format A5
Bon à savoir
Les places sont limitées donc réservation obligatoire
Vous repartez avec votre création
Stationnement aux alentours
Envie de donner du relief à votre quotidien ? Rejoignez vite cet atelier créatif à Préfailles et tester une activité créative originale et conviviale avec la Vague Éco Créative sur Destinaiton Pornic !
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La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com
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English :
Imagine, engrave and ink your ideas with a linocut workshop!
L’événement Atelier de linogravure Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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