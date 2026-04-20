Atelier de linogravure La Remise à Patache Préfailles

Préfailles

Atelier de linogravure

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Imaginez, gravez et encrez vos idées avec un atelier de linogravure !

Venez vous initier à la linogravure avec la Vague Eco-Créative à Préfailles.

Adeline de Bleus Joie, spécialiste des images imprimées, vous attend pour vous présenter et vous expliquer cette technique de gravure. Par la suite, elle vous donne ses meilleurs conseils pour réaliser vos créations et chefs d’œuvre sans nul besoin de savoir dessiner.

C’est quoi la linogravure ?

La linogravure est une technique de gravure en relief qui consiste à sculpter une plaque de linoléum pour créer une image qui peut être imprimée sur du papier. Cette technique offre des possibilités créatives infinies pour créer des estampes originales qui peuvent être utilisées comme éléments décoratifs ou offertes en cadeau.

Au programme

Introduction et explication de la linogravure

Préparation du dessin/image

Tranfert sur linoléum

Gravure

Encrage

Impression sur format A5

Bon à savoir

Les places sont limitées donc réservation obligatoire

Vous repartez avec votre création

Stationnement aux alentours

Envie de donner du relief à votre quotidien ? Rejoignez vite cet atelier créatif à Préfailles et tester une activité créative originale et conviviale avec la Vague Éco Créative sur Destinaiton Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.





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La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

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English :

Imagine, engrave and ink your ideas with a linocut workshop!

L’événement Atelier de linogravure Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic