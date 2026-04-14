Atelier de linogravure (thème : la ville), Autre lieu, Genève

Atelier de linogravure (thème : la ville) Samedi 18 avril, 14h00 Autre lieu

CHF 50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Cet atelier propose une initiation à la linogravure, de la conception de l’image à l’impression.

Le thème de la ville sert de fil conducteur : en écho à l’oeuvre-jeu Sous la lune II: Voyage dans la ville de Miquel Navarro, que l’écomusée API accueillera pendant dans semaines, cet atelier propose d’imaginer les plans d’une nouvelle ville sur un site vierge baigné d’un cours d’eau. En envisageant les besoins essentiels de la population, dessinez, gravez puis imprimez collectivement la ville de vos rêves !

Atelier de 4h animé par Audrey Peli, graveuse et enseignante. Matériel fourni.

Sur inscription par email ou téléphone (8 places disponibles)

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « ecomuseeapi@gmail.com »}]

Atelier de linogravure animé par Audrey Peli, de la conception de l’image à l’impression, à l’écomusée API à Genève. Le thème de la ville sert de point de départ et d’inspiration pour l’atelier.

Atelier de linogravure, Audrey Peli, 2024