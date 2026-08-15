Atelier de médiation Mon livre L’Isle-Jourdain
samedi 7 novembre 2026 · L'Isle-Jourdain
Informations pratiques
L’Isle-Jourdain
Atelier de médiation Mon livre
Médiathèque L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:00:00
Date(s) :
2026-11-07
En amont du spectacle jeune public Mon Livre , venez rencontrer le comédien autrement !
Les ateliers de médiation sont des ateliers de préparation au spectacle Mon Livre à destination des enfants de 3 à 10 ans.
10h: 3-6 ans
11h: 6-10 ans
Ils ne sont pas obligatoires pour voir le spectacle, mais proposent un autre regard et un moment privilégié et ludique autour de la lecture et du jeu théâtral avec le comédien Théophile SCLAVIS.
A l’inverse, il est préférable d’aller voir le spectacle après si vous avez participé à un atelier de médiation; cela permettra de mieux comprendre et appréhender le travail de la compagnie Studio Monstre.
Ces ateliers sont organisés dans les bibliothèques de notre territoire, par la CCVG dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, en partenariat avec La Boulit’.
Les ateliers sont gratuits sur inscription auprès des bibliothèques concernées. .
Médiathèque L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 90 88 89 contact@laboulit.fr
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English : Atelier de médiation Mon livre
L’événement Atelier de médiation Mon livre L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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