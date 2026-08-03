Informations pratiques

L’Isle-Jourdain

Spectacle Diverti’s Mobil

Place de la Gare L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Munis de leur monocycle et de leur charrette remplie d’accessoires, Bric et Brac, promoteurs en spectacle vivant, agitateurs de sourires et bonimenteurs comme des arracheurs de dents, débarquent !

Dans une mise en scène originale et une ambiance burlesque, ce duo complice et attachant offre un moment de divertissement, de joie et de bonne humeur.

Dans le cadre des Foulées du Viaduc, organisées par la MJC Champ Libre. .

Place de la Gare L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 90 88 89 contact@laboulit.fr

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English : Spectacle Diverti’s Mobil

L’événement Spectacle Diverti’s Mobil L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-08-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne