Atelier de médiation numérique « Doctolib », Centre Social Ker Yann, Rennes
Atelier de médiation numérique « Doctolib », Centre Social Ker Yann, Rennes mardi 2 juin 2026.
Atelier de médiation numérique « Doctolib » Mardi 2 juin, 14h00 Centre Social Ker Yann Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Le mardi 2 juin, le Centre Social Ker Yann et l’association « Avenir Santé Villejean Beauregard » organisent un atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.
Inscription à l’accueil du Centre Social.
Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.
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