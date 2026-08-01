Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE PEINTURE PEINDRE AVEC LE COEUR

5 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Atelier de peinture peindre avec le cœur.

Peindre avec le coeur, avec la découverte de Howard Hodgkin, la puissance expressive du trait du pinceau. .

5 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 31 04 88 20

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English :

Painting Workshop: Painting from the Heart.

L’événement ATELIER DE PEINTURE PEINDRE AVEC LE COEUR Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT