ATELIER DE PEINTURE PEINDRE AVEC LE COEUR Saint-Jean-de-Fos
dimanche 9 août 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
ATELIER DE PEINTURE PEINDRE AVEC LE COEUR
5 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Atelier de peinture peindre avec le cœur.
Peindre avec le coeur, avec la découverte de Howard Hodgkin, la puissance expressive du trait du pinceau. .
5 Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 6 31 04 88 20
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English :
Painting Workshop: Painting from the Heart.
L’événement ATELIER DE PEINTURE PEINDRE AVEC LE COEUR Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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