VISITE GUIDÉE DE SAINT-JEAN-DE-FOS ET DU MUSÉE ARGILEUM JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

VISITE GUIDÉE DE SAINT-JEAN-DE-FOS ET DU MUSÉE ARGILEUM JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine visite gratuite du musée Argileum et du village de Saint-Jean-de-Fos.

Programme des visites

Visite Guidée d’une heure de Saint-Jean-de-Fos

– Samedi 10h et 14h

– Dimanche 10h et 14h

Découvrez Saint-Jean-de-Fos, village marqué par une tradition vieille de plus de 600 ans la poterie vernissée. En parcourant ses ruelles étroites et sinueuses, vous découvrirez son centre historique circulaire, l’église Saint-Jean et ses maisons typiques, où la sobriété de la pierre calcaire est ponctuée de touches de céramique verte.

Visite du musée Argileum

– Samedi 15h30

– Dimanche 15h30

Argileum est un ancien atelier de poterie du XIXe siècle remarquablement conservé. Ce lieu présente les multiples facettes de la production traditionnelle de Saint-Jean-de-Fos la poterie vernissée. Accompagné d’un guide, découvrez les secrets des potiers et de leur savoir-faire en suivant les différentes étapes de fabrication d’une pièce de céramique.

Tout au long du parcours, anecdotes sur la vie des potiers, histoire du village et origine des productions locales vous permettront de mieux comprendre cet artisanat emblématique.

Lieu de rendez-vous Argileum, merci de vous présenter à l’accueil 10 minutes avant le départ. Visite gratuite, ouverte à tous. Maximum 20 personnes par visite. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English :

In celebration of European Heritage Days: free admission to the Argileum Museum and the village of Saint-Jean-de-Fos.

L’événement VISITE GUIDÉE DE SAINT-JEAN-DE-FOS ET DU MUSÉE ARGILEUM JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT