Atelier de peinture sur céramique avec Aurore VIGNERON Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns

Samoëns

Atelier de peinture sur céramique avec Aurore VIGNERON Galerie d’art Barbara Thollot

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Atelier de peinture sur céramique avec Aurore VIGNERON, artiste illustratrice et peinture muraliste à la galerie d’art Barbara THOLLOT.



Dans le cadre de son exposition, Aurore nous fera le plaisir d’organiser un atelier de peinture sur céramique.

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Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com

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English : Ceramic painting workshop: with Aurore VIGNERON Galerie d’art Barbara Thollot

Ceramic painting workshop with Aurore VIGNERON, an illustrator and muralist, at the Barbara THOLLOT Art Gallery.



As part of her exhibition, Aurore will be hosting a ceramic painting workshop.

L’événement Atelier de peinture sur céramique avec Aurore VIGNERON Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Samoëns