Atelier de poésie Crocaloges La Vineuse sur Fregande

La Vineuse sur Fregande

Atelier de poésie

Crocaloges Ateliers Matières à Création La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Et si le jardin devenait source d’inspiration ?

Dans le cadre du week-end Merveilles d’Ateliers au Jardin, Camille Perreau, artiste plasticienne, invite à poser le regard, ralentir et laisser les mots éclore. Son atelier poétique prend racine au cœur d’un jardin extraordinaire, scénographié pour l’occasion ruches habitées de décors secrets, suspensions photographiques accrochées dans les arbres, sculptures disséminées dans la verdure et espaces de détente nichés au fil du chemin. Chaque recoin devient une invitation à s’arrêter, observer, ressentir — puis écrire.

Guidés par le lieu et ses installations, les participants sont invités à cueillir les mots pour tisser un poème vivant — le leur. Pas besoin d’expérience ni de talent particulier juste une envie de laisser le jardin parler à travers soi, de prendre le temps de regarder autrement ce qui nous entoure et de mettre des mots sur ce que l’on ressent.

L’atelier s’inscrit dans la flânerie poétique proposée tout au long du week-end, qui invite les visiteurs à déambuler librement entre les œuvres des onze artisans exposants, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, manifestation nationale placée sous l’égide du ministère de la Culture.

Ouvert à tous, sans expérience requise. Participation libre. .

Crocaloges Ateliers Matières à Création La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 60 85 s-barbarin@orange.fr

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English : Atelier de poésie

L’événement Atelier de poésie La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-04-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)