Granville

Atelier de poterie

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante.

Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera l’été décoration avec des coquillages et verres polis…

Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier de poterie

L’événement Atelier de poterie Granville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Granville Terre et Mer