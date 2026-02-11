Atelier de Pratique Adaptée Il était une fois Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg Valence

Atelier de Pratique Adaptée Il était une fois

Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Restitution publique des travaux réalisés par l’Atelier de Pratique Adaptée* (film d’animation et contes mis en musique, chants), qui sera suivie d’un échange en forme de question-réponse avec le public.

Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

Public presentation of work produced by the Atelier de Pratique Adaptée* (animated film and stories set to music, songs), followed by a question-and-answer session with the public.

