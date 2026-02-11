Atelier de Pratique Adaptée Il était une fois Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg Valence
Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Restitution publique des travaux réalisés par l’Atelier de Pratique Adaptée* (film d’animation et contes mis en musique, chants), qui sera suivie d’un échange en forme de question-réponse avec le public.
Auditorium de la Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
Public presentation of work produced by the Atelier de Pratique Adaptée* (animated film and stories set to music, songs), followed by a question-and-answer session with the public.
