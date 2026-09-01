Atelier de pratique en famille — Lettres dans la ville avec Guillaume Pallat Maison Européenne de la Photographie Paris

Informations pratiques

À l’occasion de l’exposition La photographie en toutes lettres, cet atelier en famille propose de porter notre attention sur la typographie urbaine lors d’une balade photographique à proximité de la MEP.

Cette exploration de la ville à la recherche de lettres nous offre autant de possibilités d’affûter nos regards, de nous exercer à de nouveaux points de vue, que d’aborder concrètement des notions de cadrage, de lumière et de composition graphique.

Il ne s’agira pas de photographier les lettres déjà présentes sur les enseignes, panneaux ou vitrines, mais de repérer dans l’environnement urbain — architecture, mobilier urbain, objets du quotidien, marquages ou détails de la ville — des formes qui évoquent des lettres de l’alphabet. Cette approche ludique invite à observer autrement notre cadre de vie et à révéler les lettres cachées dans les formes qui nous entourent.

Puis, les enfants et leurs parents seront invité·es à composer un mot en associant les images de cette collecte de voyelles et de consonnes. Pour former ce mot, ils et elles réaliseront un travail graphique à partir des photographies mises en commun et expérimenteront leur créativité à travers des compositions visuelles surprenantes.

Cet atelier propose de porter en famille un autre regard sur la ville. Ensemble, nous explorerons les liens étroits et les influences qui existent entre les mots et les images dans notre compréhension du monde qui nous entoure.

Les Ateliers de pratique permettent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagné·es par l’artiste photographe Guillaume Pallat, laissez votre créativité s’exprimer !

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h30 à 17h30

payant

Adulte : 30€ | Enfant : 10€

Au-delà de trois enfants, merci de prévoir un second adulte accompagnateur.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T14:30:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-en-famille-lettres-dans-la-ville-avec-guillaume-pallat/



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