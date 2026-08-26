Atelier de pratiques artistiques Encre et sel Châtillon-Coligny
dimanche 27 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel
Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel avec Isabelle Frank (10 places). Sel et couleur créent des effets inattendus. 5€/atelier/date/personne. enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Renseignements : 06 08 10 32 26 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26
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English :
Art Workshop: Ink and Salt
L’événement Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-09-07 par OT GATINAIS SUD
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