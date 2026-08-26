Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel

Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel avec Isabelle Frank (10 places). Sel et couleur créent des effets inattendus. 5€/atelier/date/personne. enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Renseignements : 06 08 10 32 26 .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26

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English :

Art Workshop: Ink and Salt

L’événement Atelier de pratiques artistiques : Encre et sel Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-09-07 par OT GATINAIS SUD