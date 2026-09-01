Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny
samedi 12 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO
6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-12
Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto.
Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto, du 12 au 27 septembre 2026, les samedis et dimanches à partir de 11h00. .
6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Exhibition of paintings by Adrien DAL Zotto.
L’événement Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-25 par OT GATINAIS SUD
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