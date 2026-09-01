Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO

6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-12

Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto.

Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto, du 12 au 27 septembre 2026, les samedis et dimanches à partir de 11h00. .

6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Exhibition of paintings by Adrien DAL Zotto.

L’événement Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-25 par OT GATINAIS SUD