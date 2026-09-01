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Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny

samedi 12 septembre 2026 · Châtillon-Coligny

Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
45230 Châtillon-Coligny
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châtillon-Coligny

Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO

6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-12

Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto.
Exposition de peintures d’Adrien DAL Zotto, du 12 au 27 septembre 2026, les samedis et dimanches à partir de 11h00.   .

6 place Aristide Briand Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Exhibition of paintings by Adrien DAL Zotto.

L’événement Exposition de peintures- Adrien DAL ZOTTO Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-25 par OT GATINAIS SUD

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