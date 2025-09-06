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AGENDA · Châtillon-Coligny

Journée du Patrimoine visite gratuite du musée Châtillon-Coligny

samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-Coligny

Journée du Patrimoine visite gratuite du musée Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
45230 Châtillon-Coligny
Département
Loiret
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Châtillon-Coligny

Journée du Patrimoine visite gratuite du musée

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du patrimoine. Visite du Musée. Entrée gratuite + visite guidée à 15h. Renseignements au 02 38 92 61 39
Visite du Musée. Entrée gratuite + visite guidée à 15h. Renseignements au 02 38 92 61 39 3  .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39 

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English :

Heritage Days. Museum tour. Free admission + guided tour at 3:00 p.m. For more information, call 02 38 92 61 39

L’événement Journée du Patrimoine visite gratuite du musée Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GATINAIS SUD

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