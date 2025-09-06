Journée du Patrimoine visite gratuite du musée Châtillon-Coligny
samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Journée du Patrimoine visite gratuite du musée
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine. Visite du Musée. Entrée gratuite + visite guidée à 15h. Renseignements au 02 38 92 61 39
Visite du Musée. Entrée gratuite + visite guidée à 15h. Renseignements au 02 38 92 61 39 3 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39
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English :
Heritage Days. Museum tour. Free admission + guided tour at 3:00 p.m. For more information, call 02 38 92 61 39
L’événement Journée du Patrimoine visite gratuite du musée Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GATINAIS SUD
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