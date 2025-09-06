Cinémobile Châtillon-Coligny

Cinémobile Châtillon-Coligny samedi 6 septembre 2025.

Cinémobile

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 16:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Cinémobile

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Le 06 septembre 16h Elio. 18h Life of Chuck. 20h30 Avignon 4.7 .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinémobile Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GATINAIS SUD