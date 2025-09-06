Cinémobile Châtillon-Coligny
Cinémobile Châtillon-Coligny samedi 6 septembre 2025.
Cinémobile
Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
4.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 16:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Cinémobile
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Le 06 septembre 16h Elio. 18h Life of Chuck. 20h30 Avignon 4.7 .
Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire
L’événement Cinémobile Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GATINAIS SUD