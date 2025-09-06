Fête de la musique Châtillon-Coligny
Fête de la musique Châtillon-Coligny samedi 20 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Fête de la musique
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique
Fête de la musique Les cabochards Place Aristide Briand à partir de 20h. Concert gratuit. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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