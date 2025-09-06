Châtillon-Coligny

Fête de la musique

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

Fête de la musique Les cabochards Place Aristide Briand à partir de 20h. Concert gratuit. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

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Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD