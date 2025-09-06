Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Châtillon-Coligny

Fête de la musique Châtillon-Coligny

Fête de la musique Châtillon-Coligny samedi 20 juin 2026.

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Châtillon-Coligny

Fête de la musique

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique
Fête de la musique Les cabochards Place Aristide Briand à partir de 20h. Concert gratuit.   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Châtillon-Coligny (Loiret)