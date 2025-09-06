Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny
Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny dimanche 7 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie
Entrée gratuite + visite commentée à 15h .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39
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English :
Opening of the Museum of Art, History and Archaeology
L’événement Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD
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