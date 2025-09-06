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Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny dimanche 7 juin 2026.

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Châtillon-Coligny

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie
Entrée gratuite + visite commentée à 15h   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39 

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English :

Opening of the Museum of Art, History and Archaeology

L’événement Ouverture du musée d’art d’histoire et d’archéologie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD

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