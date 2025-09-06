Atelier Beaux arts Châtillon-Coligny
Atelier Beaux arts Châtillon-Coligny samedi 6 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Atelier Beaux arts
2 Faubourg du Puyrault Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier Beaux Arts
Atelier Beaux-Arts ! Ouvert aux enfants et ados de 8 à 14 ans, quelque soit son niveau en dessin. L’art du Portrait par Louis-Auguste de Schwiter + atelier graphite. En collaboration avec les artistes Anna et Jean-Marie Dudillieu, les jeunes de 8 à 14 ans sont invités à percer les secrets du portrait classique. Entre observation et maîtrise du graphite, chaque participant apprendra à sculpter la lumière pour donner vie aux visages de Barbe-Caroline et Charles-Emmanuel-Sigismond, avant de repartir avec son propre chef-d’œuvre. Samedi 6 juin 2026 de 14h à 16h Renseignements et réservations https://animations-des-amis-m2cc.glide.page .Libre participation .
2 Faubourg du Puyrault Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire contact@museedechatilloncoligny.com
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Fine Arts Workshop
L’événement Atelier Beaux arts Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD
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