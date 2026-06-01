Rencontres sur les chemins de la Préhistoire ! Conférence & atelier ludique pour toute la famille, Musée d’art, d’histoire et d’archéologie, Châtillon-Coligny

Rencontres sur les chemins de la Préhistoire ! Conférence & atelier ludique pour toute la famille Samedi 13 juin, 14h30 Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Loiret

Atelier limité aux 15 premiers inscrits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Atelier Archéologie !

Ouvert à toute la famille !

A l’occasion des Journées européennes de l’Archéologie,

Conférence Fais parler les pierres de la Préhistoire

+ atelier ludique deviens un graveur légendaire au silex !

Samedi 13 juin 2026 de 14h30 à 16h30

Renseignements et réservations (recommandé pour l’atelier) :

https://animations-des-amis-m2cc.glide.page

Entrée libre.

Musée d’art, d’histoire et d’archéologie 2 Faubourg du Puyrault, 45230 Châtillon-Coligny, France Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire 0238926139 https://www.museedechatilloncoligny.com [{« link »: « https://animations-des-amis-m2cc.glide.page »}] Le musée est installé dans l’ancien Hôtel-Dieu et labellisé Musée de France, présente une collection d’objets, peintures et témoignages d’un intérêt exceptionnel qui mettent en valeur le patrimoine local de Châtillon-Coligny et de ses environs. De la Préhistoire aux Becquerel en passant par l’Antiquité, le Moyen-âge, les guerres de religion ou encore l’expédition de Napoléon Ier en Égypte, le musée de Châtillon-Coligny vous invite à une balade extraordinaire sur les chemins tortueux de l’Histoire. En voiture : A77 : sortie Nogent-sur-Vernisson ou RN7. Parcs de stationnement : Place Becquerel, Boulevard de la République. En train : ligne Paris/Nevers, gares ferroviaires les plus proches Montargis et Nogent-sur-Vernisson. En bus : ligne 15 arrêt Pâtis.

Atelier Archéologie !

©Amis du Musée de Châtillon-Coligny – tout droit réservé