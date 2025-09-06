Châtillon-Coligny

Atelier archéologie

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Atelier archéologie

Atelier archéologie Rencontres sur les chemins de la Préhistoire . Atelier gravure au silex. A 14h30. Durée 2 heures. Tout public à partir de 7 ans. Places limitées. Libre participation. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire contact@museechatilloncoligny.com

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English :

Archaeology workshop

L’événement Atelier archéologie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD