Atelier archéologie Châtillon-Coligny
Atelier archéologie Châtillon-Coligny samedi 13 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Atelier archéologie
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Atelier archéologie
Atelier archéologie Rencontres sur les chemins de la Préhistoire . Atelier gravure au silex. A 14h30. Durée 2 heures. Tout public à partir de 7 ans. Places limitées. Libre participation. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire contact@museechatilloncoligny.com
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English :
Archaeology workshop
L’événement Atelier archéologie Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD
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