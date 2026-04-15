Châtillon-Coligny

Lecture contée Colette

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Lecture contée Colette

Lecture contée Colette , lectures de textes de Colette, … avec l’association Colette, Sido et Châtillon . RDV 20 rue de l’église. .

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com

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English :

Storytelling Colette

L’événement Lecture contée Colette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD