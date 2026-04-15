Lecture contée Colette Châtillon-Coligny
Lecture contée Colette Châtillon-Coligny dimanche 5 juillet 2026.
Châtillon-Coligny
Lecture contée Colette
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Lecture contée Colette
Lecture contée Colette , lectures de textes de Colette, … avec l’association Colette, Sido et Châtillon . RDV 20 rue de l’église. .
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com
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English :
Storytelling Colette
L’événement Lecture contée Colette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD
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