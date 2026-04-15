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Lecture contée Colette Châtillon-Coligny

Lecture contée Colette Châtillon-Coligny

Lecture contée Colette Châtillon-Coligny dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 20 Rue de l'Eglise

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Châtillon-Coligny

Lecture contée Colette

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-05

Lecture contée Colette
Lecture contée Colette , lectures de textes de Colette, … avec l’association Colette, Sido et Châtillon . RDV 20 rue de l’église.   .

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52  jacquesnottin@gmail.com

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Storytelling Colette

L’événement Lecture contée Colette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD

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