Rassemblement de voiture de collection et de prestige Châtillon-Coligny
Rassemblement de voiture de collection et de prestige Châtillon-Coligny dimanche 8 mars 2026.
Rassemblement de voiture de collection et de prestige
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 13:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Rassemblement de voiture de collection ou de prestige
Rassemblement de véhicules de collection ou de prestige. De 10h à 13h. Une entrée au musée offerte pour chaque véhicule exposé. Food truck sur place le midi pour se restaurer. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire contact@autosportmuseum.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gathering of classic or prestige cars
L’événement Rassemblement de voiture de collection et de prestige Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-01 par OT GATINAIS SUD