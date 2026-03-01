Rassemblement de voiture de collection et de prestige

Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

2026-03-08

Rassemblement de voiture de collection ou de prestige

Rassemblement de véhicules de collection ou de prestige. De 10h à 13h. Une entrée au musée offerte pour chaque véhicule exposé. Food truck sur place le midi pour se restaurer. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire contact@autosportmuseum.com

English :

Gathering of classic or prestige cars

