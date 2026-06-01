Concours de pétanque Châtillon-Coligny
Concours de pétanque Châtillon-Coligny samedi 13 juin 2026.
Châtillon-Coligny
Concours de pétanque
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de pétanque
Concours de pétanque. En doublette, formule ABC. 10€ par équipe. Inscription à partir de 13h30. Début du concours à 14h30. Ouvert à tous. Buvette et sandwichs 10 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 27 29 58
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English :
Petanque competition
L’événement Concours de pétanque Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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