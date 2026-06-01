Châtillon-Coligny

Concours de pétanque

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pétanque

Concours de pétanque. En doublette, formule ABC. 10€ par équipe. Inscription à partir de 13h30. Début du concours à 14h30. Ouvert à tous. Buvette et sandwichs 10 .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 27 29 58

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English :

Petanque competition

L’événement Concours de pétanque Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD