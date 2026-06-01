Châtillon-Coligny

Pique-nique et randonnée

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Pique-nique et randonnée

Randonnée nocturne. Ouvert à tous. A partir de 18h, pique-nique sur la pelouse à côté de la Mairie. Départ rando à 19h30. Parcours de 5 et 12km. N’oubliez pas votre gourde et votre lampe. Renseignements au 06 11 02 50 96. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96

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English :

Picnic and hike

L’événement Pique-nique et randonnée Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GATINAIS SUD