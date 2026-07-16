Visite du grenier à sel de Châtillon-Coligny et de l’exposition sur le sel, Grenier à sel, Châtillon-Coligny

Informations pratiques

Visite du grenier à sel de Châtillon-Coligny et de l’exposition sur le sel 19 et 20 septembre Grenier à sel Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Grenier à sel de Châtillon-Coligny est un édifice emblématique situé au cœur du centre historique de cette cité de caractère. La visite du bâtiment construit dans la seconde moitié du XVIᵉ siècle comme entrepôt pour le sel permet d’en apprécier ses particularités architecturales (marques lapidaires, fenêtre à meneaux, etc.).

Le bâtiment a subi plusieurs mutations ; la plus récente est sa transformation en un lieu de rencontres artistiques et littéraires géré par l’association Grenier à sel. L’exposition présentera la production du sel, ses divers aspects, ses emplois variés, les symboles qui y sont attachés…

Grenier à sel 6 rue Cullion 45230 Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire 06 08 10 32 26 https://www.if-ateliergalerie.fr Le Grenier à sel est le siège de l’association Grenier à sel. C’est un bâtiment remarquable construit dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans le centre historique de la ville pour y entreposer le sel dont les habitants devaient s’acquitter. Avec l’abolition de la gabelle à la fin du XVIIIe siècle, le grenier à sel sert de logement. En 2018, Isabelle Frank, plasticienne, y installe son atelier et ouvre une galerie d’art au rez-de-chaussée du bâtiment. Parklng place du Pâtis à proximité

Visite du Grenier à sel et de l’exposition sur le sel

©association Grenier à sel Châtillon-Coligny