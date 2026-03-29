Châtillon-Coligny

Fête de la Lancière

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Fête de la Lancière

Fête de la lancière. Vendredi restauration, concert, manège, feu d’artifice. Samedi Vide grenier de 7h à 18h.. Restauration et buvette sur place, manège. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 55 62 95

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English :

Lancer’s Day

L’événement Fête de la Lancière Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD