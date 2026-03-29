Fête de la Lancière Châtillon-Coligny
Fête de la Lancière Châtillon-Coligny vendredi 14 août 2026.
Châtillon-Coligny
Fête de la Lancière
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Fête de la Lancière
Fête de la lancière. Vendredi restauration, concert, manège, feu d’artifice. Samedi Vide grenier de 7h à 18h.. Restauration et buvette sur place, manège. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 55 62 95
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Lancer’s Day
L’événement Fête de la Lancière Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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