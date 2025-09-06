Terrasses en fête concert rock Les Cabochards Châtillon-Coligny samedi 8 août 2026.

Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert rock Les Cabochards

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Terrasses en fête concert rock Les Cabochards

Terrasses en fête concert rock Les Cabochards à 20h .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

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English :

Terraces in Celebration Les Cabochards Rock Concert

L’événement Terrasses en fête concert rock Les Cabochards Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD