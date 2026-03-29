Atelier de la science Becquerel en vacances! , atelier cyanotype Châtillon-Coligny
Atelier de la science Becquerel en vacances! , atelier cyanotype Châtillon-Coligny samedi 8 août 2026.
Châtillon-Coligny
Atelier de la science Becquerel en vacances! , atelier cyanotype
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier de la science Becquerel en vacances! , atelier cyanotype
Atelier de la science Becquerel en vacances ! De 14h à 16h. Atelier cyanotype. Libre participation. Sur réservation https://animations-des-amis-m2cc.glide.page .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39
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English :
Becquerel en vacances! science workshop, cyanotype workshop
L’événement Atelier de la science Becquerel en vacances! , atelier cyanotype Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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