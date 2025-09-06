Informations pratiques

Châtillon-Coligny

Animations autour de Colette août

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Animations autour de Colette

A 11h le dimanche. Le 2/08 Sido par Colette. Le 09/08 Colette et Sacha Guitry. Le 16/08 Achille, l’aîné sans rivaux. Le 23/07 Sido à Colette. 30/08 Claudine s’en va. .

20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com

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English :

Animations around Colette

L’événement Animations autour de Colette août Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD