Animations autour de Colette août Châtillon-Coligny
dimanche 2 août 2026 · Châtillon-Coligny
Informations pratiques
Châtillon-Coligny
Animations autour de Colette août
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Animations autour de Colette
A 11h le dimanche. Le 2/08 Sido par Colette. Le 09/08 Colette et Sacha Guitry. Le 16/08 Achille, l’aîné sans rivaux. Le 23/07 Sido à Colette. 30/08 Claudine s’en va. .
20 Rue de l’Eglise Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 59 35 52 jacquesnottin@gmail.com
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English :
Animations around Colette
L’événement Animations autour de Colette août Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD
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