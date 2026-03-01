Concours de pétanque en doublette Châtillon-Coligny
Concours de pétanque en doublette Châtillon-Coligny dimanche 29 mars 2026.
Concours de pétanque en doublette
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Concours de pétanque
Concours de pétanque à 13h30, début du concours à 14h30. Ouvert à tous. En doublette, formule ABC. 10€ par équipe. Buvette et sandwichs. Renseignements 06 35 27 29 98 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 27 29 98
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English :
Petanque competition
L’événement Concours de pétanque en doublette Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD