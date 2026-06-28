Atelier de réalisation d’un clip musical ! Le BAM Rennes
Atelier de réalisation d’un clip musical ! Le BAM Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Atelier de réalisation d’un clip musical ! Le BAM Rennes 8 et 9 juillet Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur réservation
Viens apprendre à réaliser un clip!
**ATELIER VIDÉO**
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### Viens apprendre à réaliser un clip!
Dans le cadre du Voyage Immobile, Aminti te propose de réaliser un clip pour l’artiste Pixel Maden pour son prochain single! Le tournage aura lieu dans les locaux du BAM et tu seras encadré par un vidéaste professionnel !
L’atelier est entièrement gratuit et s’adresse aux personnes de plus de 16 ans. Tu n’as pas besoin de matériel !
Horaires: 16h30-18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00
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Le BAM 2 rue andré trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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