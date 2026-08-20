Atelier de reliure artisanale, BiblioQuartier des Grands-Hutins, Genève
samedi 14 novembre 2026 · BiblioQuartier des Grands-Hutins · Genève
Informations pratiques
Atelier de reliure artisanale Samedi 14 novembre, 14h30 BiblioQuartier des Grands-Hutins
Inscription gratuite mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Rejoignez l’atelier de reliure artisanale animé par l’association Histoire sans chute : 3h00 pour découper, plier, coudre et donner vie à votre propre carnet à partir de papiers et matériaux récupérés.
Accessible à toutes et tous et idéal à vivre en solo ou en famille, cet atelier vous plonge dans un savoir-faire créatif et durable !
Adultes et enfants dès 14 ans
Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanalehttps://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale
BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale »}] [{« link »: « https://histoiresanschute.ch/fr_FR/ »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale%5Bhttps://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale%5D(https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale) »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/677/atelier-de-reliure-artisanale »}]
La BiblioQuartier des Grands-Hutins vous propose un atelier de reliure artisanale, animé par l’association Histoire sans chute, le samedi 14 novembre 2026 de 14h30 à 17h30.
DR
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