Atelier de reliures japonaises Maison Eihartzea Bardos
samedi 19 septembre 2026 · Maison Eihartzea · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Atelier de reliures japonaises
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’art délicat de la reliure japonaise lors d’un atelier créatif animé par Priscilla Jungbluth. Initiez-vous à cette technique traditionnelle et réalisez votre propre carnet, en associant papiers, fils et savoir-faire artisanal. Un moment de partage, accessible aux débutants comme aux passionnés de loisirs créatifs. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
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English : Atelier de reliures japonaises
L’événement Atelier de reliures japonaises Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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