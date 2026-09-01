Atelier de reliures japonaises Maison Eihartzea Bardos

Informations pratiques

Bardos

Atelier de reliures japonaises

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’art délicat de la reliure japonaise lors d’un atelier créatif animé par Priscilla Jungbluth. Initiez-vous à cette technique traditionnelle et réalisez votre propre carnet, en associant papiers, fils et savoir-faire artisanal. Un moment de partage, accessible aux débutants comme aux passionnés de loisirs créatifs. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr

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English : Atelier de reliures japonaises

L’événement Atelier de reliures japonaises Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque