Atelier de soudure avec déchets électroniques par le Fablab Onl’Fait à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Atelier de soudure avec déchets électroniques par le Fablab Onl’Fait à la Bibliothèque de la Cité Samedi 3 octobre, 13h30 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Dans cet atelier, des objets métalliques ou électroniques sont manipulés, pliés et soudés pour donner vie à des plantes étranges et impossibles. Le FabLab Onl’Fait vous propose de créer des fleurs, des racines ou des arbres imaginaires faits de circuits, fils et composants électroniques. Un atelier pour détourner ces déchets qui ne peuvent pas être utilisés pour réparer d’autres appareils.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A1f273c8d-05f4-4b34-819d-9b4a630647bc&locale=fr »}] [{« link »: « https://onlfait.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Créez d’étranges plantes avec le Fablab Onl’Fait

Anna Leckie