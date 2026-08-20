Atelier de soudure avec déchets électroniques par le Fablab Onl’Fait à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève
Informations pratiques
Atelier de soudure avec déchets électroniques par le Fablab Onl’Fait à la Bibliothèque de la Cité Samedi 3 octobre, 13h30 Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Dans cet atelier, des objets métalliques ou électroniques sont manipulés, pliés et soudés pour donner vie à des plantes étranges et impossibles. Le FabLab Onl’Fait vous propose de créer des fleurs, des racines ou des arbres imaginaires faits de circuits, fils et composants électroniques. Un atelier pour détourner ces déchets qui ne peuvent pas être utilisés pour réparer d’autres appareils.
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A1f273c8d-05f4-4b34-819d-9b4a630647bc&locale=fr »}] [{« link »: « https://onlfait.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
Créez d’étranges plantes avec le Fablab Onl’Fait
Anna Leckie
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026