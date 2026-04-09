Feins-en-Gâtinais

Atelier de sylvoénergétique découvrez les bienfaits des arbres

Feins-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-20 2026-07-11 2026-09-26

Découvrez la sylvo-énergétique en pleine immersion dans la forêt. La séance vous invite à entrer en relation avec les arbres et l’environnement naturel à travers des pratiques douces. Laissez votre attention se porter sur les sensations, la respiration et l’écoute du lieu.

La forêt offre un cadre idéal pour ralentir et renouer avec la nature. Cette séance de sylvo-énergétique propose une immersion au cœur d’un environnement forestier propice au calme et à l’écoute de soi. À travers des pratiques douces et guidées, les participants prennent le temps d’entrer en relation avec les arbres et l’espace naturel qui les entoure. La respiration, les sensations et l’attention portée au lieu deviennent les fils conducteurs de l’expérience. Progressivement, le rythme ralentit, l’esprit s’apaise et la perception de la forêt s’affine. Accessible à tous, cette rencontre avec le vivant invite à observer autrement la nature et à se reconnecter à l’essentiel. Une parenthèse apaisante pour prendre le temps, respirer profondément et se ressourcer au contact de la forêt. 40 .

Feins-en-Gâtinais 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 89 75 11 legautstephanie@gmail.com

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English :

Discover sylvo-energetics while immersed in the forest. The session invites you to connect with trees and the natural environment through gentle practices. Let your attention be focused on sensations, breathing and listening to the place.

L’événement Atelier de sylvoénergétique découvrez les bienfaits des arbres Feins-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX