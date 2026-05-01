Feins-en-Gâtinais

Marché artisanal

Bourg de Feins Feins-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le 14 mai, découvrez le marché artisanal de Feins-en-Gâtinais, organisé par le Comité des Fêtes ! Rencontrez des artisans passionnés et admirez leurs créations uniques bijoux, déco, textiles, gourmandises et bien plus. Une journée conviviale pour flâner et faire le plein d’idées ! Venez nombreux !

Le 14 mai, laissez-vous séduire par l’authenticité et le savoir-faire local lors du marché artisanal de Feins-en-Gâtinais, organisé par le Comité des Fêtes ! Venez à la rencontre d’artisans passionnés qui vous proposeront des créations uniques bijoux, décoration, textiles, céramiques, gourmandises et bien d’autres trésors faits main. Une belle occasion de découvrir des produits originaux, d’échanger avec les créateurs et de soutenir l’artisanat local. Profitez de cette journée conviviale pour flâner, dénicher des pépites et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Ne manquez pas cet événement incontournable ! .

Bourg de Feins Feins-en-Gâtinais 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 03 01 64

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English :

On May 29, discover the Feins-en-Gâtinais craft market, organized by the Comité des Fêtes! Meet passionate craftspeople and admire their unique creations: jewelry, home decor, textiles, delicacies and much more. It’s a friendly day to stroll around and get new ideas! Come one, come all!

L’événement Marché artisanal Feins-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX